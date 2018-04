Fisker Karma S in Detroit

Door: BV

Fisker heeft een teaser vrijgegeven van een gloednieuwe concept die in Detroit te zien zal zijn. Het jonge merk dat met de Karma binnenkort een dynamische elektrische vierdeurs in productie neemt, zal er de Karma S voorstellen. Die S staat voor Sunset, zoals verschillende media het model aankondigen.

Zoals de naam al suggereert zal de architectuur gelijkaardig zijn aan die van de Karma. En de aandrijflijn zal zelfs identiek zijn. Het verschil moet vooral in de vormgeving gezocht worden. Het ontbreken van een B-stijl zou wel eens op een cabrio kunnen wijzen. Zekerheid is er over twee weken.