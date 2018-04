Honda Insight voor Europa

Door: BV

Honda heeft de eerste informatie over de Insight eerder al wereldkundig gemaakt, maar het ging daar nog over de Amerikaanse uitvoering. Nu zijn de eerste beelden en definitieve gegevens van de Europese productieversie vrijgegeven. Die verwachten we in de lente bij de dealer. De Insight is een hybride-auto die het moet opnemen tegen de Toyota Prius. En de nieuweling heeft alvast z'n prijs mee. Het exacte prijskaartje is er nog niet, maar Honda belooft dat die ‘een paar duizend euro' beterkoop wordt als de gedoodverfde concurrent.

De aandrijflijn kennen we eigenlijk al uit de Civic IMA. Die omvat een 1.3l benzinemotor en een elektrisch aggregaat dat ondersteuning levert. De kracht wordt door een CVT-automaat geleverd. De Japanners besteedden ook extra aandacht aan de bewustmaking van de bestuurder. Ze roepen daarvoor een interactief display in het leven. Als de bestuurder zuinig rijdt, is dat groen verlicht. Doet hij het minder goed, dan wordt hij of zij bestraft met een blauwe tint. Het systeem geeft zelfs tips.

Voor het overige is er aan de Insight niets abnormaals; bij biedt riant plaats aan vijf inzittenden en lust daarbovenop nog een hoop bagage.