Diesel-update voor Land Rover

Door: BV

Jaguar en Land Rover zijn niet alleen eigenaar van hetzelfde indische concern, ze delen ook nu al enkele motoren. Zoals de 2.7 V6 dieselcentrale die samen met PSA (Peugeot en Citroën) werd ontwikkeld toen Ford nog de plak zwaaide bij de Britten. Jaguar lepelt van dat blok nu een opgewaardeerde biturbo-versie in de nieuwe XF Diesel S. Dat is bekend. Die update zal niet aan Land Rover voorbijgaan, zo klinkt het.

De van 211 naar 275pk opgewerkte 2.7 V6 dieselcentrale komt ook in het vooronder van de Discovery en (technisch verwante) Range Rover Sport. Wellicht -net als bij Jaguar- zonder dat de zwakkere vermogensversie uit het aanbod verdwijnt. Er zijn immers een aantal landen, waaronder het onze, waar die fiscaal interessanter is. Het vermogen wijkt wellicht nog enkele paardenkrachten af, omwille van de specifieke eisen (luchtinlaat, smering...) die Land Rover stelt. De 2,7 komt in één klap gevaarlijk dicht in de buurt van de recente 3.6 V8 dieseleenheid die op dik 290pk aftikt, maar die eenheid zal na een update (datum onbekend) meer dan 300pk sterk worden.