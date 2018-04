Nissan GT-R SpecV: extra gepekeld

Door: BV

Nissan's nieuwe GTR, de nakomeling van de legendarische Skyline GTR, heeft de concurrentie al behoorlijk wat kopzorgen gebaard. Vooral z'n rondetijd rond de beroemde Nordschleife van de Nurburgring lag bij bijvoorbeeld Porsche zwaar op de maag. En nu komt Nissan voor het eerste met accessoires om de Skyline nog extra te pekelen. Het kan dus nog altijd een stukje straffer.

Zonder in detail te treden, heeft Nissan het over aangescherpte prestaties. Die moeten komen van een nieuwe sturing voor de twee turbo's en een gewijzigde uitlaatlijn. Deze SpecV gedoopte telg ging ook dieet. Dat uit zich in -onder meer- andere lichtmetalen velgen, een schrappen van de achterbank (die bestaat nu uit twee nauwelijks aangeklede kuipjes), grotendeels in carbon uitgevoerde Recaro-sportzetels vooraan en een aerodynamisch pakket dat als primaire functie uiteraard heeft de GT-R aan het asfalt te lijmen, maar eveneens geheel in carbon is opgetrokken. Het kostbare materiaal werd ook gebruik om het interieur op te leuken.

SpecV betekent volgens Nissan dan ook niet alleen dat het model sneller is in rechte lijn. Ook in de bochten, waar z'n geavanceerde vierwielaandrijving het verschil maakt, kan het model een tandje bijsteken. Het noopte Nissan alvast tot het monteren van nieuwe rubbers en om ook de stopkracht in verhouding te krijgen, zijn de (carbon-ceramische) remmen opgewaardeerd.