Oops - dit is de nieuwe Opel Astra!

Door: BV

Het is een schimmig fotootje, genomen met een gsm op een dealervoorstelling ergens in Europa, maar het is wel het eerste échte beeld van de volgende Opel Astra. Het merk zal de nieuwe generatie van z'n middenklasser voorstellen op het Autosalon van Frankfurt, dit jaar in oktober. Van de nieuwste generatie gaf het merk alleen nog maar een nietszeggende teaser vrij.

We weten dat Opel de Astra - die (o.m.) ook weer in Antwerpen van de band zal lopen - eerst in vijfdeursuitvoering in het voetlicht zal rijden. Het model komt op een nieuwe bodemplaat, die door GM voor een aantal producten zal gebruikt worden. Daartoe horen de opvolger voor de huidige Saab 9-3 en de Chevrolets Cruze en Orlando.

Een deel van de veiligheidstechnologiën die geïntroduceerd werden op de Opel Insignia, zal z'n weg naar de middenklasser vinden. Dat geldt onder meer voor de meedraaiende intelligente koplampen en het systeem dat de bestuurder niet alleen waarschuwt wanneer hij of zij van z'n rijstrook afwijkt, maar ook de snelheidsbeperkingen kan lezen. Over de interieurvormgeving wou Opel eerder al kwijt dat de Astra MY2010 zal beschikken over een golvend dashboard en een naadloze aansluiting tussen boordplank en deurpanelen krijgt. Wordt vervolgd...