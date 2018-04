Chrysler 200C Concept

Door: BV

Chrysler verkeert in zwaar weer, dat is bekend. De modellen van de verschillende merken van de groep pikken vooral klanten van elkaar in en de verkoop ging het afgelopen jaar met goed 30% naar beneden. Maar er is hoop, zo blijkt op het Autosalon van Detroit. Chrysler stelt er het studiemodel voor de 200C voor. Inderdaad, een kleine broer voor de fel gesmaakte 300C (die grotendeels gebruik maakt van Mercedes-architectuur).

De 200C moet alles zijn wat Chrysler nu niet is. Sexy, technologisch geavanceerd en bovenal in staat om nieuwe klanten te verleiden. Als de productieversie er uiteindelijk komt zal de 200C de redder van het merk moeten zijn. Het bedrijf lijkt zich daarvan bewust en heeft weinig aan het toeval overgelaten. De 200C oogt tegelijk stoer en dynamisch, z'n interieur is voorzien van vier individuele kuipzetels en de boordelektronica doet Kaptain Kirk groen uitslaan van jaloezie.

De 200C staat op een bloednieuw achterwielaangedreven platform en maakt gebruik van hybridetechnologie. De batterijen zijn van het lithium-ion type en leveren voldoende stroom om tot 60km uitsluitend elektrisch te rijden. Een conventionele benzinemotor, waarover Chrysler eerder zwijgzaam is, springt bij waar nodig. Het ontploffingsaggregaat levert amper 74pk, de rest van het totale vermogen van 268pk is voor rekening van de elektromotor. Het is een Amerikaan dus het spreekt voor zich dat de transmissie automatisch is.