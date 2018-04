Kia Soul gescalpeerd: Soul'ster

Door: BV

Kia's nieuwe Soul kan je best omschrijven als een eigenzinnige kleine monovolume. We weten al een tijdje hoe dat model eruit ziet, maar het lanceringsprogramma is nog in volle gang. Het is voor Kia dan ook belangrijk dat het nog even de trom kan roffelen rond het model. Dat is het doel van de Soul'ster. Het is een open fun-mobiel gebaseerd op de Soul en te zien op het Autosalon van Detroit.

De Soul'ster is uiteraard nog steeds als Soul herkenbaar, maar toch is weinig niet onder handen genomen op dit studiemodel. De neus wordt gecomineerd door een dikke beschermplaat onder de voorbumper. Samen met brede wielbogen en stootvaste plastics suggereert dat enige terreinwaardigheid, maar daar is niets van aan. De Soul'ster is gewoon voorwielaangedreven. Andere aanpassingen; de voorruitstijlen zijn gespoten om de indruk van een panoramische ruit te wekken, er zijn luchtdoorstroomopeningen aan de flanken toegevoegd, achteraan vinden we twee uitlaten en de dakbeugels hebben geïntegreerde verstralers.

De meest voor de hand liggende aanpassingen is het scalperen van het dak achter de voorste inzittenden. Daardoor lijkt het model in profiel op een pickup, maar de achterbanks tekent nog gewoon present. Het geheel kan dicht met een stoffen afdekkap. Er is plaats voor vier inzittenden; die krijgen eigenzinnig vormgegeven zetels die aan de middenconsole zijn opgehangen. Op die manier kan de ruimte eronder benut worden voor bagage. Het kleine koffertje achter de passagiers slikt niet zo veel. De Soul'ster is vanzelfsprekend een showmodel. Serieproductie van de tweedeurs lijkt uitgesloten.