Spark is opvolger Chevrolet Matiz

Door: BV

Chevrolet toont op het Autosalon van Detroit de kleine Spark. Een studiemodel dat eerder (2007, op de New York Autoshow) onder de naam Beat werd getoond. Vandaag gaf het merk de eerste foto van de productieversie vrij. De fonkelnieuwe Spark zal z'n werelddebuut beleven op de Autoshow van Genève in maart van dit jaar. Het model zal de kleine Matiz opvolgen wanneer hij in 2010 bij ons op de markt komt. GM zal het model ook voor het eerst in z'n leveringsprogramma voor de VS opnemen. Dat maakte de groep in Detroit bekend. De Spark wordt net als de Matiz een vijfdeurs.

En er was nog productienieuws. GM heeft de komst van de Orlando bevestigd. Die staat op dezelfde bodemplaat als de Cruze (die eveneens debuteerde op het Autosalon van Parijs in oktober jl.) De stoer gelijnde crossover gaat eveneens in 2010 in productie. Hij komt naar Europa en ambieert eveneens een carrière op de thuismarkt.