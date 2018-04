Sportback Concept voorbode Audi A7

Door: BV

Audi werkt aan een dynamisch ogende vierdeurs om in het gamma tussen de A8 en de A6 te schuiven. Dan laat de typebenaming zich natuurlijk raden. Voorlopig heet het model nog Sportback Concept. Het staat vanaf vandaag te blinken op de Detroit Motorshow. De concept toont de vormtaal die we van toekomstige audi's mogen verwachten, met inbegrip van de dakboog. Het merk zegt dat de aflopende kont model zal staan voor meer toekomstige modellen.

Deze vierdeurs meet 4,95m in de lengte, is 1,93m breed en niet hoger dan 1,40m. Aan boord is er plaats voor vier inzittenden en de koffer lust tot 500l bagage.

Onder de kap van het showexemplaar zit een drieliter zescilinder turbodiesel. Die ontwikkelt 225pk en een koppel van 550Nm. Het geheel is gepaard aan een nieuwe zeventraps automaat met dubbele koppeling. De kracht wordt door 20-duimers via vier wielen aan het asfalt afgestaan. Audi geeft een leeggewicht van 1,8 ton en een Cx van 0,30 op. Daarmee accelereert de Sportback Concept naar 100km/u in minder dan 7 tellen en is een top van 245km/u mogelijk. Het verbruik wordt geraamd op 5,9l/100km in de gemengde cyclus. Tijdens het afremmen recupereert de A7-to-be energie.