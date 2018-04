450 jobs weg bij Jaguar en Land Rover

Door: BV

Tegenstrijdige berichten bij Land Rover en Jaguar. Jaguar wist eerder deze week op het Autosalon van Detroit nog te melden dat z'n verkoopsaantallen in 2008 met 8% gestegen waren. Maar omdat die stijging vooral in het begin van het jaar gerealiseerd werd, en het merk inmiddels de crisis voelt in een mager orderboek moet er bespaard worden. En bij zuster Land Rover vlot de verkoop de jongste tijd ook niet. Daarom schrapt eigenaar Tata wereldwijd 450 arbeidsplaatsen uit de organisatie van beide automerken. De slachtoffers vallen vooral bij het management, daar verdwijnen 300 functies.