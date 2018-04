Nieuwe instapper Subaru Impreza

Door: BV

Subaru schuift een nieuwe instapversie in het Impreza-gamma. Het gaat om de 1.5R, uiteraard nog steeds een boxermotor, maar zonder de voor het merk al even typische permanente vierwielaandrijving. Het model sleept zich enkel aan de voorwielen door het verkeer. En omdat de nieuwe variant meteen ook 70kg lichter wordt, daalt de CO2-uitstoot van 176gr/km naar 173gr/km. De normale 1.5R heeft een reductiebak (!) maar die komt nu te vervallen. Op de achteras treffen we bovendien trommels in plaats van schijven.

De uitrusting blijft ongewijzigd. Dat houdt in dat de lijst steeds vier airbags, airco, elektrisch bediende ramen en spiegels en een radio/cd-speler omvat. De handgeschakelde Impreza 1.5R is er vanaf € 15.995. Een automaat bestaat ook; vanaf € 17.395.