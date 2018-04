Nissan 370Z Roadster out zichzelf

Door: BV

Dat Nissan de succesvolle en goed gesmaakte 350Z vervangt door een 370Z wisten we al. En omdat nogal wat klanten van de vorige generatie voor de open Roadster kozen, lag het voor de hand dat we die van de nieuwe 370Z nog te goed hadden. Nissan zal de open versie voorstellen op de New York Autoshow in april. Alleen heeft het bedrijf de tekeningen al ter bescherming voorgelegd aan het Europese patentenbureau en dat lekt als een douchekop...

Verrassingen onthullen de tekeningen echter niet. De 370Z Roadster behoudt z'n stoffen dakconstructie en onderscheidt zich vooral van z'n voorganger door een gespierder achterste. Hoe dat er in het echt uitziet weten we over een paar maanden.