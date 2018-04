Chrysler en Fiat aan de praat

Door: BV

Toegegeven, Chrysler is de jongste tijd niet echt in goede doen, maar het heeft nu de Amerikaanse belastingdollars om zichzelf in sneltreinvaart weer op het juiste spoor te zetten. Natuurlijk kan het daarbij wat hulp gebruiken. En misschien wil Fiat die wel geven. Chrysler wil immers al jaren wat doen aan z'n afhankelijkheid van de Amerikaanse markt maar slaagt er in Europa niet in voet aan grond te krijgen. Fiat kan daarbij misschien helpen.

De Italianen van hun kant hebben plannen om zowel de kleine Fiat 500 als enkele nieuwe Alfa Romeo-producten op de Amerikaanse markt los te laten. En daarvoor heb je natuurlijk een dealernet nodig. En zoals de kaarten vandaag liggen is het ook een pak interessanter om in de VS zelf auto's te bouwen. En productiecapaciteit in de VS, dat heeft zowat heel de sector -met inbegrip van Chrysler- op dit ogenblik op overschot. Welke vorm een samenwerking zou kunnen aannemen is nog koffiedik kijken.

Fiat dook eerder al met GM in bed. Dat avontuur duurde niet lang, maar legde Fiat geen windeieren. GM heeft zich bij Fiat ingekocht en daarna voor nog veel meer geld weer uitgekocht...