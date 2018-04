Nieuwe Mini Clubman One in Genève (upd)

Door: BV

Mini gaat naar Genève en neemt mee... de nieuwe Clubman One. De eigenzinnige vijfdeurs (met twee deuren aan de passagierszijde, één aan de bestuurderskant en twee achteraan) is reeds verkrijgbaar in de Cooper, Cooper S en Cooper D-versies, en daar komt in maart dus de One bij.

Onder de kap vinden we dezelfde krachtbron als in de eveneens nieuwe driedeurs Mini One. Het is een 1.4l viercilinder benzinemotor die 75pk opwekt. De benzinemotor is een tikkeltje zuiniger dan voorheen en daardoor gaat ook de CO2-uitstoot met één luttel grammetje omlaag.

Mini hoopt met de vierde motorversie van het model z'n verkoop in 2009 ondanks een ongunstige conjunctuur naar een recordhoogte te stuwen. Het merk sloot 2008 alvast af met een productiestijging van 4,3% en een recordaantal van 232.425 stuks.