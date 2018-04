35% van Chrysler naar Fiat

Door: BV

Wat deze ochtend nog speculaties waren, is nu bevestigd in een verklaring van autobouwer Chrysler. Fiat en het Amerikaanse automerk gaan een ‘strategische alliantie' aan. De Italianen zullen Chrysler bijstaan in het uitwerken van een noodplan, iets waar ze inmiddels ruim ervaring in hebben. Daarnaast zal Fiat Chrysler toegang geven tot z'n moderne en zuinige benzine- en dieselmotoren. Misschien worden zelfs gezamenlijk compacte modellen ontwikkeld. Voor z'n inspanningen krijgt Fiat 35% van het bedrijf in handen.

Fiat van z'n kant wil graag opnieuw toegang krijgen tot de Amerikaanse markt. Het ziet er onder meer mogelijkheden voor de Fiat 500 en de toekomstige producten uit het Alfa-gamma. Chrysler zal Fiat daarvoor toegang geven tot z'n Amerikaanse verdeel- en productiefaciliteiten.