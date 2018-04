Edag Light Concept voor Genève

Door: BV

Edag is één van de grote toeleveranciers in de autobranche. En die moeten ook hun klanten (waaronder de VW-Groep) overtuigen van hun kunnen. Daarom zal het bedrijf in Genève een showauto voorstellen. Een elektrische automobiel die helemaal in lijn met de tijdsgeest wordt aangedreven door wielnaafmotoren en z'n stroom krijgt van een lithium-ion batterijpack.

Om gewicht te besparen is de Edag Light Car grotendeels vervaardigd uit basaltvezel. Dat is haast net zo sterk als conventionele metalen, kan geheel gerecycleerd worden maar weegt minder dan pakweg aluminium. De wieken van windmolens zullen eruit vervaardigd worden en Edag zet in op een mooie toekomst voor het product in de auto-industrie.

Het bedrijf pakt ook uit met innovatieve verlichtingstechnologie. Het gaat om (o)LED's. En daar kan heel wat leuks mee... zo kan de bestuurder zelf het uitzicht van de lichtblokken bepalen. En het blijft er eigenlijk niet bij, want ook de boordplank toont z'n informatie via de nieuwe LEDs, wat betekent dat je ook dat kan personaliseren. Niet alleen op vlak van kleurtjes, maar zelfs de indeling is aanpasbaar. De achterruit schakelt EDAG in als projectiescherm. Handig als je boodschappen wil doorgeven aan het achteropkomend verkeer.