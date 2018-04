Nissan Tiida alleen bij Cardoen

Door: BV

Autosupermarkt Cardoen haalt de Nissan Tiida naar ons land. Dat is een vijfdeurs gezinswagen die zou uitkomen in de klasse van de VW Golf, Peugeot 208 of Opel Astra maar in ons land niet wordt geimporteerd. Wij moeten het stellen met de Qashqai.

De Tiida die Cardoen vanaf 22 januari aanbiedt is voorzien van een 1.5 dCi dieselmotor, dezelfde als in pakweg de Qashqai of de Renault Megane, die gemiddeld slechts 5,2l/100km zou verbruiken. Tot de uitrusting hoort ABS, een automatische airco, 6 aribags, geluidsinstalatie, metaalkleur en een snelheidsregelaar. De Tiida staat in sommige Europese landen in de Nissan-catalogus vanaf € 20.000, maar Cardoen duikt uiteraard onder de prijs. De vijfdeurs moet er € 12.999 kosten. De fabrieksgarantie van vijf jaar blijft van kracht en je kan voor onderhoud gewoon bij je plaatstelijke Nissan-verdeler aankloppen.