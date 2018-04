Mitsubishi Sport Air voor Genève

Door: BV

Er hangt elektriciteit in de lucht rond het komende Autosalon van Genève, en Mitsubishi zal zich niet onbetuigd laten. Het zal er de iMiEV Sport Air voorstellen. Die is gebaseerd op de MiEV, een kleine elektrische rakker die zo goed als zeker ook naar Europa wordt gehaald, maar krijgt voor de gelegenheid een sportiever kleedje. Mitsubishi wil op die manier enkele voordelen van z'n elektrische wielmotoren (die in de velg zijn ingebouwd) onder de aandacht brengen. Want met een batterijset op de vloer en zonder ongunstig geplaatste (zware) benzinemotor, heb je algauw een zwaartepunt waar menig sportwagenbouwer jaloers op wordt. Details wil het merk nog niet kwijt...