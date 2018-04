Porsche 911 GT3 aangepast

Door: BV

Porsche faseert zoals steeds z'n facelift voor het 911-gamma. En omdat de Coupé, Cabrio, en Targa eerder al de revue passeerden, is het nu de beurt aan de echt buitenbeentjes. De Spartaanse GT3 bijvoorbeeld. Die wordt op het Salon van Genève onthuld.

Porsche hangt een grotere zescilinder boxercentrale achter de achteras van z'n sportrakker voor circuit-uitjes. Die is voortaan 3,8 in plaats van 3,6l groot en dat levert meteen 20pk extra op. Het blok is nu goed voor 435pk. Sprinten kan in 4,1 in plaats van 4,2 tellen en de top gaat er met 2km/u op vooruit tot 312km/u. Voortaan zijn zowel de in- als de uitlaatkleppen voorzien van een variabele sturing. Haast even belangrijk zijn aanpassingen aan de aerodynamica. Die maken het model stabieler bij hoge snelheden. De voorste lip ligt dichter tegen het asfalt, maar de ophanging heeft nu een functie om de neus bij hindernissen enkele centimeter op te tillen. En de achtervleugel is eveneens geoptimaliseerd. De ingenieurs bogen zich ook nog eens over de stabiliteitscontrole. Die is nu subtieler voor weggebruik en kent een meer tolerante stand voor wie zich op circuit wil amuseren zonder de teugels helemaal te vieren.

Nog een hoogtechnologisch nieuwtje zijn de variabele motorsteunen. Die zorgen voor een soepele demping van de grillen in de aandrijflijn voor dagelijks verkeer, maar worden een stuk stijver als de GT3 op het circuit wordt losgelaten. Wie dat laatste vaak doet, opteert best voor de (nog maar eens) opgewaardeerde ceramische remschijven. Ze kosten zo veel als een kleine auto, maar de vertraging is fenomenaal, de uithouding schier eindeloos en ze gaan tot vijf maal langer mee.