Mitsubishi stopt met Dakar

Door: BV

De Japanners hebben er genoeg van - Mitsubishi stopt met alle cross-country rally-activiteit, met inbegrip van de Dakar die het merk en z'n Pajero op de kaart heeft gezet. In de officiële mededeling wordt de reden aangehaald, al ligt die voor de hand. De verschillende rally-disciplines, en niet in het minst de grote ‘cross-country' rally raids à la Dakar, zijn geldverslindend en het bedrijf weet in deze economisch onstabiele tijden z'n centen wel in andere zaken te investeren. Mitsubishi deed nam in het totaal 26 keer deel aan het evenement en won de legendarische beproeving 12 keer, zelfs 7 keer op rij.