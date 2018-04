Lek: Dacia Concept voor Genève

Door: BV

Dacia is één van de weinige merken die in deze tijden vooruitgang weten te boeken, en als het van moederhuis Renault afhangt mag dat nog even duren. De budget-dochter van de Renault-Nissan-alliantie mag op het Autosalon van Genève dan ook uitpakken met een blits studiemodel. Informatie daarover ontbreekt nog, alleen zijn deze beelden inmiddels op het net verzeild geraakt. Ze tonen enkele details van wat een opvallend dynamisch studiemodel hoort te zijn. Renault lijkt het imago van Dacia op te willen poetsen.