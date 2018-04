Het nieuwe Citroën-logo al gezien?

Door: BV

Citroën wil zich wapenen tegen de wijzigende economische situatie door zichzelf opnieuw uit te vinden. Het merk heeft na de slaapverwekkende Xantia, Xsara en eerste generatie C5 eindelijk weer een producten in de catalogus staan die blaken van zelfvertrouwen en als het aan de Fransen ligt, is het nog maar het begin. Het bedrijf zal het DS-label opnieuw tot leven wekken voor de meest luxueuze modellen (in elke reeks, dus ook bij de kleintjes) van het merk.

Dat herwonnen zelfvertrouwen schreeuwt natuurlijk om aanpassingen aan het imago. Citroën wil op een nieuwe manier met z'n klanten omgaan en streeft naar een meer uitgesproken identiteit. In marketingtermen betekent dat in de eerste plaats: exit oud logo, enter nieuw logo. En Citroën is geen uitzondering, met de meest gestileerde driedimensionale weergave van de dubbele Chevron uit de geschiedenis van het merk. En bij al dat nieuws horen ook nieuwe richtlijnen voor de verdeelpunten. Of de garagehouders blij zijn met deze moraalbooster van het moederhuis, valt nog te bekijken. Citroën zal ze vragen om extra investeringen in onzekere tijden.