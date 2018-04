Citroën DS Inside (upd)

Door: BV

Citroën heeft een nieuwe manier bedacht om meer diversiteit in z'n toekomstige productaanbod te injecteren. Het bedrijf zal de legendarische DS-benaming reanimeren. Niet voor een nieuw ‘strijkijzer', de DS-benaming wordt de vlag waaronder het bedrijf de meest eigenzinnige en luxueze versies, gebaseerd op bestaande modellen maar mét een specifieke koets, wil parkeren. De tweelettercombo is dan ook niet langer synoniem voor ‘Godin', maar staat voortaan voor Different Spirit. Om de idee tastbaar te maken stelt Citroën in Genève de DS Inside Concept voor. Een luxueus en eigenzinnig aangekleed kleintje dat recht moet doen aan de tegenwoordig hippe term ‘premium'.

Bij deze eerste informatie legt Citroën de nadruk op de uiterlijke kenmerken van het model, en niet in het minst het nieuw gestileerde logo. Technische details komen we de komende weken te weten. De DS Inside zou als eerst van een compleet gamma DS-modellen naast de opvolger van de kleine C3 in het gamma komen.