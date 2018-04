Hyundai met compacte SUV naar Geneve

Door: BV

Hyundai heeft voor het Autosalon van Genève een nieuwe concept car bedacht. Dat is de HED-6, een voorbode van een compacte cross-over voor het B-segment. Net als de Soul van zustermerk Kia, al is zelfs aan deze eerste schets duidelijk te zien dat Hyundai voor een andere stijl opteert. Over niet al te lange tijd (we mikken op een jaartje) zal de productieversie van dit model de Matrix uit de catalogus van het merk verdrijven.

De HED-6 zal worden uitgevoerd in een ijsblauwe metaalkleur, staat op gepolijste 21-duims lichtmetalen velgen en beschikt over dagverlichting met LEDs. De velgen zullen we onder de productieversie niet vinden, maar voor de andre kenmerken is er hoop. Onder de kap zit een nieuwe benzinecentrale. 1,6l groot, voorzien van een turbo, goed voor een potige 175pk en een gespeende CO2-uitstoot. Allemaal goed nieuws dus...