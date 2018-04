Door: BV

De Duitsers van Daimler halen graag oude benamingen terug van het dodenrijk. En bij de Maybach Zeppelin geldt dat niet alleen voor de merknaam, maar ook voor de typebenaming. Er bestond al een Zeppelin van 1928 tot 1934.

Ditmaal prijkt de naam Zeppelin niet op een model, maar op een speciale reeks die zowel als 57 (korte wielbasis) en 62 (lange wielbasis) te bestellen valt. En neen, dat het een speciale uitgave betreft, betekent niet dat het een koopje is. De 5,7m lange variant moet € 406.000 kosten, de 6,2m lange limousine maakt je meteen € 473.600 armer. Onderhuids is de Zeppelin identiek aan eender welke andere maybach. Hij wordt aangedreven door een biturbo V12. Die ziet gelijk z'n vermogen met 28pk stijgen en is nu goed voor 640 paarden. Die genereren ook nog eens 1.000Nm trekkracht.

Het uiterlijk van de Zeppelin onderscheidt zich door een specifiek lakschema met twee tinten, een aparte grille, verticaal opgedeelde uitlaten, donkere achterlichten en 20-duims verchroomde velgen. Aan de binnenzijde moet je het verschil zoeken in sierlijsten in zwarte pianolak, een specifiek beige lederen interieur met zwarte stiksels en zilveren champagneglazen. Een met de hand geblazen parfumeur is een optie van haast € 4.000. Voor zover de aanschaf van een Maybach je géén exclusiviteit garandeert, zou de oplagebeperking van maximaal 100 stuks dat voor de Zeppelin wel moeten doen.