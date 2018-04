Officieel: Fiat 500C(abrio)

Door: BV

Fiat heeft de eerste officiële informatie vrijgegeven over de dakloze variant van de populaire 500. Die zal uiteraard op het Autosalon van Genève te zien zijn. De 500C stript zichzelf niet compleet naakt. Zoals eerder al uitlekte, blijven de dakbogen behouden. Dat maakt de dakconstructie een stuk eenvoudiger en de stijfheid van de koets blijft grotendeels behouden zonder dat zich (dure en zware) wijzigingen opdringen. Het dak schuift elektrisch open en nestelt zich boven de kofferklep. Vanzelfsprekend beschikt het geheel over een verwarmbaar glazen achterruitje. De geschiedenis geeft Fiat het perfecte excuus, want ook de originele 500 bestond sinds 1957 in een versie met een oprolbaar stoffen dakje.

Fiat voorziet drie tinten voor het verschuifbare canvas; ivoor, rood en zwart. En de koets is meteen in twee specifieke tinten leverbaar - parelmoer rood en warm grijs. Onder de kap vinden we twee benzines, een 1.2 met 69pk of een 1.4 met 100pk, en één diesel. Dat is de inmiddels overgekende 1.3JTD met 75 paarden.