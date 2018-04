Onverwacht: remake Peugeot 206

Door: BV

Peugeot mag de 206 dan wel vervangen hebben door de 207, door het immense succes van het model met het laagste nummertje, bleef het nog steeds in de catalogus staan. Het gamma was weliswaar beperkt tot één enkele versie en twee motoren -diesel en benzine. En omdat de 206 toch gauw een paar duizend euro minder kost dan een 207 neemt hij de rol van instapper in het B-segment waar. Met succes. Vorig jaar werden er in België nog meer dan 5.300 206 gesleten. Peugeot heeft daarom toch nog een grondige facelift voor het model op poten gezet.

De 206+, zoals hij voortaan heet, krijgt een compleet hertekende neus. Die omvat hoekomvattende koplampen, nieuwe voorvleugels, een andere grille, motorkap en bumper. Achteraan spotten we hertekende lichtunits en een ander bumperschild. Noteer ook nog nieuwe designs voor velgen en wieldoppen en enkele modernere koetswerkkleurtjes. Aan de binnenzijde krijgt de boordplank een heuse makeover. Het dashboard is uitgevoerd in beter plastic en oogt moderner. Het komt compleet met eigentijds ogende sierlijsten en een vernieuwd instrumentarium.

Onder de kap blijven de 1.4l met 75pk en de 1.4 HDi met 69pk behouden, maar er werden wel optimalisaties doorgevoerd. Daardoor lust de diesel nu elke 100km nog slechts 4,2l kostbaar vocht en daalt de CO2-uitstoot tot 110gr/km. De kleine 1.1l benzinecentrale met 60pk doet meteen ook z'n (her-)intrede.