9-3 Ecopower: ook Saab gaat zuiniger

Door: BV

De extra zuinige en CO2-vriendelijke versies van bestaande modellen schieten momenteel als paddenstoelen uit de grond. Op het Autosalon van Genève vervoegt ook Saab het aanbod met twee extra zuinige varianten van de Saab 9-3. De 1.9l viercilinder dieselmotoren van Fiat-origine werden in hun 150 en 180pk sterke uitvoering nog eens onder de loep genomen. De ingenieurs realiseerden onder meer een lager stationair toerental en monteren een handbediende zesversnellingsbak met aangepaste (langere) overbrengingsverhoudingen.

Zoals bij nagenoeg alle vergelijkbaar EcoFlex, Bluetec, Greenline, Ecomotive, Bluemotion-versies dragen ook aangepaste velgen en banden met een lagere rolweerstand bij tot een gereduceerd verbruik. De Ecopower-versies zijn zo'n 7% zuiniger dan hun tegenhangers. De Sport Sedan met 150pk ziet z'n verbruik zakken tot 5,3l/100km (of 139gram CO2/km), de variant die 180 paarden aan de teugels houdt, is goed voor 5,5l/100km (144gram CO2/km). De Ecopower-versies komen in afwerkingsniveau Linear of Vector en zijn vanaf mei leverbaar.