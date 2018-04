Volvo D5 diesel krachtiger en zuiniger

Door: BV

Volvo heeft aan z'n 2,4l vijfcilinder common-rail dieselmotoren gesleuteld. De herwerkte centrale, die in z'n meerst krachtige vorm nu goed is voor 205pk en 420Nm trekkracht is al leverbaar in de S80 en komt nu ook in de V70, XC60 en XC70. Uiteraard weet de centrale de koets met iets meer overtuiging te animeren, maar de Zweden hebben het liever over de zuinige aard van het blok. In de V70 neemt die genoegen met 6,4l/100km terwijl beide XC-modellen over dezelfde afstand 7 liter vragen.

Een nagenoeg identieke centrale die het moet stellen met één in plaats van twee turbo's tikt af op 175pk, genereert exact even veel koppel en krijgt ‘2.4D' op de kofferklep. Die eenheid toont zich nog zuiniger. Bij de V70 kan er een halve liter af. De XC60 en XC70 nemen genoegen met 6,0l/100km.