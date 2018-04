Nieuwe D5 diesel voor Volvo S80

Door: BV

Volvo introduceert onder de kap van z'n vlaggenschip een -naar eigen zeggen- gloednieuwe dieselmotor. Die heeft alleen het D5-label, z'n slagvolume van 2,4l en z'n vijfcilinderconfiguratie gemeen met de vorige generatie. De centrale is het eerste project van een nieuwe afdeling die zich binnen Volvo bezighoudt met de ontwikkeling van dieselcentrales.

De diesel maakt gebruik van dubbele turboladers, piëzo-elektrische brandstofinjectoren en keramische gloeibougies die op amper 2 seconden een temperatuur van 1.000 graden celcius bereiken. Door gebruik te maken van nieuwe, snelle injectoren kunnen in één verbrandscyclus meer inspuitingen gerealiseerd worden, wat de kwaliteit van de uitlaatgassen en de geluidsproductie ten goede komt. Met het oog op schonere emissies werd ook de recirculatie van uitlaatgassen verbeterd en is vanzelfsprekend voorzien van een roetfilter. Volvo grijpt z'n schone technologie zelfs aan als excuus voor de dubbele uitlaat die de versie meekrijgt.

Het blok tekent voor een maximumvermogen van 205pk. Dat is bij 4.000t/min ter beschikking. De koppelcurve strekt tot 420Nm en houdt die trekkracht permanent ter beschikking tussen 1.500 en 3.250t/min. Het verbruik van de handgeschakelde versies zakt tot 6,2l/100km, terwijl de S80 toch niet bepaald een lichte auto is. De versies met automaat laten een gemiddelde van 6,7l/100km optekenen. Voorheen was dat 7,3, of 8% meer. Hoe de S80 met de nieuwe D5 presteert, zegt Volvo niet, maar het belooft wel vlottere hernemingen. Vooral tussen 80 en 120km/u moet het effect merkbaar zijn.