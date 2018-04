Kleine Hyundai SUV in Geneve

Door: BV

Volgend jaar komt Hyundai met een klein broertje voor de Tucson, Santa-Fé en IX55 op de markt. De HED 6 ix-onic (van Hyundai European Design nr 6) die op het Salon van Genève debuteert is daarvan een voorbode. Het Koreaanse merk omschrijft de ix-onic als een auto voor de stadsjungle. Het model krijgt gespierde, hoekige karakterlijnen, glooiende koplampen en een opvallend zeshoekig radiatorrooster. Het showmodel staat bovendien ook nog eens op 21-duimsvelgen in geborsteld aluminium en is uitgevoerd in een ijsblauwe koetswerktint.

De achterruit heeft een sterk doorgedreven driedimensionale vorm. Die kon gerealiseerd worden door gebruik te maken van kunststof in plaats van glas. Onder de kap zit een nieuwe 1,6l benzinemotor die z'n vermogen door een turbo opwerkt tot 175pk.