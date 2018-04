Maserati GranTurismo S met automaat

Door: BV

Als je tot op heden de aanschaf van een Maserati GranTurismo S overwoog, had je keuze uit welgeteld één transmissie. Dat was een gerobotiseerde handbak. Vanaf nu geeft het merk met de Drietand kandidaat-kopers nog een tweede keuzemogelijkheid. Het merk heeft immers GranTurismo S met automaat klaar. Die krijgt een door ZF aangeleverde zesbak.

De 4,7l grote ‘wet sump' V8 blijft even sterk; het blok is goed voor 440pk bij 7.000t/min. en een trekkracht van 490Nm bij 4.750t/min. Speciaal voor de versie met Automaat heeft Maserati nieuwe mini-skirts onder de portieren ontworpen. En de 20-duimers met drietand spaaksmotief komen eveneens recht van het schab. Een Skyhook wielophanging met voortdurend instelbare schokdempers is eveneens aanwezig. Nieuw is ook een verbeterde airbag en een opgewaardeerd multimediasysteem (met standaard Bluetooth-interface en optionele iPod-aansluiting).