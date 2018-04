Facelift voor Volvo S80

Door: BV

Volvo heeft de S80 op verschillende vlakken mild gewijzigd om aan enkele kritieken van het eerste uur tegemoet te komen. De facelift omvat enkele subtiele uiterlijke aanpassingen. Onder meer de voorbumper, grille en achterbumper zijn onder handen genomen. Met de update wil het bedrijf z'n topmodel een meer assertieve pose verlenen, zonder aan elegantie te verzaken.

Het interieur is aangepast met een nieuw instrumentarium, een moderner ogend stuurwiel en een aangepaste middenconsole. Volvo strooit vooral rijkelijker met aluminiumkleurige details.

Onderhuids zijn de nieuwe D5 dieselmotoren de grootste noviteit. De centrale bestaat voortaan in versies met 205 of 175pk en een identieke trekkracht van 420Nm. De diesels werden niet alleen krachtiger, ze consumeren ook minder brandstof. Volvo voegt een sportonderstel toe aan de optielijst. Dat omvat een verlaagde ophanging (2cm vooraan, 1,5cm achteraan) met een aangepaste demping. Het model heeft ook recht op een snediger besturing. Wie het sportonderstel laat voor wat het is, krijgt voortaan een S80 die juist een beetje slapper op poten staat dan voorheen.