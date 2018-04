Tramontana R met 760pk!

Door: BV

Als je op zoek bent naar een buitenbeentje en het mag wat kosten - € 385.000 om precies te zijn - zet dan de Spaanse Tramontana maar op je lijst. En liefst deze nieuwe R-uitvoering. Die heeft een 5,5l grote geblazen V12 voor de achterwielen zitten. En omdat de tweezitter (de twee zitplaatsen zitten achter elkaar in de vliegtuigcockpit) helemaal is opgetrokken uit lichtgewicht materialen levert dat een indrukwekkende gewicht/vermogensverhouding op. De ganse koets bestaat uit carbon, de wielen uit een mengeling van carbon en magnesium.

De prestaties; de sprint van 0 tot 100km/u neemt niet meer dan 3,6 tellen in beslag. Naar 200km/u kan in 10,15 tellen. En dankzij 38cm grote remschijven en Brembo-zadels met niet minder dan 6 zuigers neemt het nauwelijks meer tijd in beslag om weer tot stilstand te komen. De Tramontana R is een echte laagvlieger. De adaptieve ophanging zakt tot amper 85mm boven het wegdek. Het model kan ook 13,5cm boven het asfalt zweven. Onder meer daarom mag je er gewoon mee de baan op. De Tramontana R debuteert op de Top Marques-show die eind volgende maand in Monaco wordt gehouden.