Lamborghini Murcielago LP560-4

Door: BV

De Italianen werken aan een bijzondere en extra krachtige SV-editie om het Murcielago-verhaal mee af te sluiten, maar zo ver is het nog net niet. Tot het zover is, moet deze LP650-4 -die morgen op het Salon van Genève debuteert- enkele gefortuneerde klanten warm maken. De V12 krijgt daarvoor 10 extra paarden en strandt dus op 650. In een lichtgewicht Lambo is dat meteen goed voor een prestatieverbetering van een paar tienden.

De echte verleiding moet vooral komen van de specifieke aankleding die de heren uit Sant'Agata Bolognese voor het dakloze model bedacht hebben. Denk aan de interieuraankleding in Alcantara, de geheel in lichtgewicht carbon uitgevoerde koetswerkkit en het kleurenschema in Grigio Telesto en hevig oranje.