Nissan Qazana is Qashqai 'min'

Door: BV

Bij de lancering van de Qashqai moest Nissan extra productieshifts in het leven roepen om aan de vraag te voldoen. En dat was toch weer even wat anders dan bij de Primera en Almera. Inmiddels is er ook een Qashqai +2, met plaats voor zeven in plaats van vijf, en broedt Nissan ook op een kleintje. Een Qashqai ‘min' zeg maar, al heeft de marketingafdeling van het Japanse merk zelf de naam Qazana verzonnen. Het model gaat effectief in productie en zal het levenslicht zien in de fabriek in het Britse Sunderland. Op het Salon van Geneve staat de voorbode, waaraan wellicht nog heel wat gesleuteld wordt.

De Qazana staat op 20-duimers en beschikt over een riante bodemvrijheid en korte overhangen. Z'n daklijn en gespierde wielkasten moeten dan weer voor sportieve accenten zorgen. Aan boord van de 1,57m hoge, 1,78m brede en 4,06m lange cross-over kan je vier inzittenden schikken. Het model beschikt over tegengesteld openende achterportieren en ontbeert een B-stijl. Dat garandeert een uitstekende toegankelijkheid, klinkt het bij Nissan. Zowel het interieur als het exterieur omvat verwijzingen naar een motorfiets, zoals de vorm van de middenconsole. Hoeveel van die verwijzingen het tot serieproductieschoppen valt af te wachten... Over de aandrijflijn rept Nissan met geen woord.