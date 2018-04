Dit is de nieuwe VW Polo!

Door: BV

Volkswagen heeft de nieuwe generatie van de Polo tot het laatste onder doek gehouden, maar nu is het model op het Salon van Geneve officieel onthuld. De nieuwe Polo-generatie wordt een tikkeltje groter dan z'n voorganger. In de lengte en breedte komt er telkens goed 3cm bij, maar de daklijn bevindt zich 1,3cm dichter bij het asfalt. De Polo strand op een lengte van 3,95m, een breedte van 1,68m en een hoogte van 1,45m.

De nieuwste generatie krijgt het nieuwe familiegezicht dat we al kennen van de Golf V en de Scirocco. VW wil een einde maken aan de guitige uitstraling van z'n compacte middenklasser - deze Polo heeft een volwassen look. De dubbele hoekomvattende koplampen en de brede grille zorgen voor een zelfzekere pose. Op de topversies wordt die door een optisch geaccentueerde brede luchthapper onderin de bumper geaccentueerd. Een vleugje assertiviteit dankt hij ook aan de nadruk op de wielbogen en de oplopende gordellijn. Aan boord is nog steeds plaats voor vijf, en die mogen zich verheugen op meer knie-, ellenboog-, en voetruimte. De koffer kan 280l slikken, maar door de achterbank neer te klappen groeit dat tot 952l. Een vlakke laadvloer staat nog steeds niet op het programma.

Onder de kap komen van meet af aan zeven verschillende krachtcentrales. De instappers zijn 1,2l groot, lopen op benzine en leveren 60, dan wel 70pk. De driecilinders nemen wel genoegen met 5,5l/100km (of 128gr CO2). In het benzinegamma vinden we eveneens een 85pk sterke 1.4l en een fonkelnieuwe 1.2l turbomotor die een CO2-emissie van 129gr/km koppelt aan pittige prestaties dankzij z'n vermogensopbrengst van 105pk. Goed nieuws voor de dieselrijders; VW lepelt een fonkelnieuwe 1.6 TDI tussen de voorwielen. De eerste wordt 75pk rijk, maar het merk kondigt meteen versies met 90 en 110pk. Ze verbruiken overigens allemaal even veel: 4,2l/100km, wat goed is voor 109gr/km CO2. Een Bluemotion staat eveneens op het programma. Die krijgt een licht verbeterde aërodynamica, banden met lagere rolweerstand, aangepaste versnellingsbakverhoudingen en een aangepaste motorsturing. Dat levert nog eens een winst van 0,4l op en zorgt voor een CO2-uitstoot van amper 96gr/km. En VW's Bluemotion-verhaal is nog niet af. Volgend jaar krijgt de Polo Bluemotion immers een 1,2l kleine TDI onder de kap. Die wordt nog zuiniger. VW stelt het model al tentoon als concept, maar de uitvoering is nog niet productierijp.