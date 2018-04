Aileron: nieuw van Spyker

Door: BV

De Nederlandse nicheconstructeur Spyker had vorig jaar in Genève al een prototype voor de Aileron op z'n stand staan. Dat model beschikt in vergelijking met de normale C8 over een 15cm verlengde wielbasis. De constructeur wou ermee tegemoet komen aan de eisen van klanten die zich maar moeilijk aan boord van de korte versie konden wringen én meteen ook aan de vraag naar een automatische versnellingsbak voldoen. De Aileron van vorig jaar was weinig meer dan een verlengde C8, maar de wijzigingen aan de definitieve productieversie zijn een stuk ingrijpender.

Spyker heeft ervoor gekozen het koetswerk op te frissen. De 4,62m lange body heeft een grotere grille, aangepaste lichtunits met LED-daglichten, een opvallende diffuser achteraan en hertekende luchtinlaatopeningen op de flanken en het dak. Aan de binnenkant missen het bijzonder originele vierspaaks-stuurtje en zit er een conventioneler exemplaar.

Onder de kap zit n og steeds een achtpitter van Audi. Goed voor 400pk en 480Nm. De nieuwe structuur die gebruik maakt van aluminium draagbalken is een stuk stijver, maar toch zet de C8 Aileron leeg nog steeds niet meer dan 1.425kg op de weegschaal. De achterwielaandrijver knalt zichzelf desgewenst in 4,5 tellen naar 100km/u en is tot een top van 300 in staat. Wie liever geen zestrapsautomaat wil (van fabrikant ZF), kan overigens nog steeds kiezen voor een handbak van Getrag.