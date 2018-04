Lamborghini Murciélago LP670-4 SuperVeloce

Door: BV

Het label ‘SuperVeloce" wordt door Lamborghini afgestoft voor de ultieme uitgave van de Murcielago. Het topmodel verdient die toevoeging omdat die door allerlei gewichtsbesparingen niet alleen 100kg lichter is dan een ‘normale' Murcielago, maar ook nog eens over een tot 670pk en 660Nm opgevoerde 6,5l V12 beschikt.

De SuperVeloce komt aan een vermogen/gewichtsverhouding van 2,3kg per paardenkracht. En natuurlijk schiet de vierwielaangedreven tweezitter als een raket uit de startblokken. De sprint naar 100km/u wordt in amper 3,2 tellen afgehaspeld en z'n top bedraagt 342km/u.

Vanzelfsprekend krijgt de tot 350 stuks gelimiteerde uitgave een specifieke aankleding, onder meer met 18-duims velgen, alcantara voor de binnenaankleding en een opzichtige en aerodynamisch efficiënte koetswerkkit die geheel in carbon wordt vervaardigd. De LP 670-4 SuperVeloce is leverbaar in zeven kleuren, waaronder twee matte tinten.