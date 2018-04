Barbie heeft keuze: pink Beetle van VW

Door: BV

Barbie wordt 50! En blijkbaar is dat nogal wat want Fiat bedacht voor het bevallige Sixties-icoon meteen een speciale 500. In hevig roze natuurlijk. En nu blijkt dat de Italianen niet de enige zijn die middels een auto naar de gunsten van de meest beroemde pop aller tijden dingen; ook VW heeft een auto in het roos gestoken. En de Beetle heeft natuurlijk op de Fiat 500 voor dat het dak eraf kan. Om het kort te houden, de Barbie-Beetle is roos aan de buitenzijde, roos aan de binnenzijde en -dat is origineel- roos onder de kap.