Nieuwe werkingsprincipe voor benzinemotor

Door: REDACTIE

De Amerikaanse Scuderi Group uit West-Springfield / Massachusetts zal op 20 april tijdens het SAE World Congress in Detroit een eerste prototype voorstellen van haar 'Split-Cycle-Motor'. Het betreft een 4-cilinder benzinemotor met 1.0 liter cilinderinhoude, waarvan de bouwer beweert dat de NOx-uitstoot (stikstofoxide) met 80% daalt en de koppelwaarden vergelijkbaar zijn met een dieselmotor. Scuderi investeerde al 25 miljoen dollar in het ontwikkelingsproject en wijst erop dat we nog steeds dezelfde 4-takt motortechnologie toepassen als in 1876 werd uitgevonden. Onze zogezegd moderne motoren kunnen slechts 33% rendement aantonen. Per liter benzine gaat dus tweederde verloren aan warmte en wrijving. Om hierin verandering te brengen moet het hart van de interne verbrandingsmotor wijzigen

De 'Split-Cycle-Motor' verdeelt de 4 cycli van een klassieke verbrandingsmotor - inlaat / compressie / verbranding / uitlaat - over twee cilinderparen. In het eerste cilinderpaar ontstaat na ontsteking van het brandstofmengsel op het hoogste dode punt van de zuigerbeweging een uiterst efficiënte en schone verbranding. Simultaan wordt in het andere cilinderpaar de lucht nog gecomprimeerd. Terwijl een gewone motor tweemaal moet ronddraaien om een volledige 4-takt werking af te ronden, heeft de Scuderi-motor voldoende aan een enkele draaiing van de krukas. Bij het project zijn heel wat toeleveranciers betrokken, waaronder Bosch voor de injectie, Mahle voor de pistons en Schaeffler voor de ventielsturing. Het Amerikaanse bedrijf stelt dat er nauwelijks wijzigen nodig zijn om hun vernieuwend werkingsprincipe toe te passen in bestaande productielijnen. In de definitieve productieversie zal de motor aangevuld worden met een turbolader en perslucht hybridecomponenten, waardoor het verbruik halveert t.o.v. vergelijkbare conventionele motoren. De motor laat zich in zeer uiteenlopende voertuigtypes inbouwen, aldus Sal Scuderi, voorzitter van de Scuderi Group.