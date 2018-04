Audi gunt blik in de toekomst

Door: REDACTIE

Tijdens de jaarlijkse persconferentie gaf Rupert Stadler, voorzitter van de beheerraad van AUDI AG, een kleine voorruitblik voor wat de introductiedata van nieuwigheden betreft. Hoewel het beter zou uitkomen om de A1 nu al te laten debuteren, blijft zijn introductie onveranderd voor 2010 gepland. Rupert Stadler bevestigde wel dat rond dit nieuwe model een heel gamma zal ontstaan, lees modelvarianten als een cabrio of sportback. Audi verwacht veel van dit premium model dat in een klasse aantreedt waar het succes ooit begon: de Audi 50 was in de jaren zeventig een 'premium' uitvoering - het woord bestond nog niet eens! - van de Polo.

Net zoals BMW zijn X1 aankondigt als kleinste compacte SAV, zal Audi in 2011 de Q3 introduceren, die zich hiërarchisch onder de Q( en Q7 nestelt. Hij zou 4,38 x 1,82 x 1,60 m groot zijn. Een voorsmaakje van de Q3 werd twee jaar geleden al getoond op het autosalon van Sjanghai. China is overigens de belangrijkste groeimarkt voor het merk met de vier ringen.