Mini + Airstream = droom voor surfers

Door: BV

In Milaan wordt de Salone del Mobile gehouden. En daar stelt het eigenzinnige Deense modehuis Republic of Fritz Hansen een ‘surfers dream' voor. Die bestaat uit een speciaal aanklede Mini Clubman, uiteraard mét surfplank op het dak, en een trendy caravan. Dat laatste is natuurlijk een airstream. Meer trendy dan dat amerikaanse merk kan je niet vinden. De sleurhut meet 6,7m, biedt zitruimte voor vier, slaapcapaciteit voor twee en kreeg niet alleen een behandeling in dezelfde lakkleuren als de Clubman; door rijkelijk gebruik te maken van hout voor het interieur, wordt de verwijzing naar het maritieme thema subtiel doorgetrokken.