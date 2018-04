SsangYong C200 bijgewerkt

Door: BV

In september stelde Ssang Yong op het Autosalon van Parijs de C200 concept car voor. Volgende maand stelt het bedrijf op de beurs in Seoul een bijgeschaafde versie van die door Italdesign getekende compacte cross-over voor. Een hele prestatie als je weet dat het bedrijf tussen beide shows door even failliet werd verklaard.

Het model moet de concurrentie aankunnen met modellen als de Toyota RAV4 en Honda CR-V. De Koreanen zijn helemaal weg van die modellen. Moet kunnen, denkt Ssang Yong, vooral met een nieuwe 175pk sterke 2-liter dieselmotor onder de kap.