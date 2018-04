Porsche Panamera: 3 verdoken primeurs

Door: BV

Volgende maand stelt Porsche eindelijk de Panamera voor. De grote vierzitter mag zich opmaken voor een strijd met de Aston Martin Rapide en wellicht zelfs de Lamborghini Estoque. Op het Salon van Shanghai gaat het doek er af. De meeste informatie hebben we al gehad, maar de Duitsers hebben ook nog wat achter gehouden. Zo blijkt de Panamera nog drie verborgen wereldpremières achter de hand te houden.

De snelle berline beschikt over een luchtophanging en adaptieve dempers. Dat is in z'n segment niet eens uitzonderlijk. Maar luchtbalgen met een variabel volume, dat is nog niet eerder vertoond. Door die noviteit kan Porsche de eigenschappen van de ophanging veel meer naar z'n hand zetten. Een groter comfort aanbieden aan de ene kant, en anderzijds een radicalere sportieve instelling mogelijk maken.

Uitklappende koffervleugels zijn lang niet nieuw. Maar het exemplaar van de Panamera komt niet alleen omhoog. Het schuift ook uit in de breedte. Uiteraard wordt het effect daardoor groter. En het is een primeur. De derde, en misschien wel belangrijkste première, is de aanwezigheid van een start/stop-systeem om het verbruik te reduceren. De Panamera beschikt immers over een automatische versnellingsbak en die combinatie bleek voor heel wat autobouwers (zoals BMW, dat start/stop binnen het Efficiënt-Dynamics programma introduceerde op heel wat modellen en versies) nog te moeilijk. Vooral omdat het moeilijker te detecteren is wanneer de bestuurder weer wil vertrekken en het vervelend is als je telkens moet wachten tot de motor ingeschakeld is. Porsche claimt een oplossing te hebben gevonden.