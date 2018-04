Nieuwe instapper Mitsubishi Lancer Sportback

Door: BV

Mitsubishi schuift een nieuwe versie onderin het gamma van de Lancer Sportback -zeg maar vijfdeurs. Het is de 1.5l benzineversie. Die wordt uitsluitend leverbaar in uitrustingsniveau Invite en wisselt van eigenaar voor € 19.990.

De 1.5l viercilinder benzinemotor levert 109pk en 143Nm trekkracht. De Lancer Sportback is er tot een top van 181km/u mee in staat en neemt exact 12 tellen voor de spurt naar 100km/u. Het verbruiksgemiddelde over de gemengde cyclus bedraagt 6,3l/100km. Dat komt overeen met een CO2-uitstoot van 147gr/km.