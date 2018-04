Detroit Electric en Proton bouwen elektrische auto's

Door: BV

Elektriciteit kende als autobrandstof al eens een korte opflakkering rond de vorige eeuwwisseling, maar het legde toen de duimen voor benzine. Detroit Electric was toen één van een hele verzameling kleine constructeurs die elektrisch aangedreven rijtuigen aanboden. Het bedrijf is inmiddels weer uit de as verrezen en wil in Europa, China en de VS uitsluitend elektrisch aangedreven wagens aan de man brengen. En het is weer een stap dichter bij de realisatie van z'n doelen. De Amerikanen hebben immers met de Maleisische Proton een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Detroit Electric zal twee platformen van Proton gebruiken voor een stads- en gezinswagen onder Detroit Electric merknaam.

DE maakt gebruik van een lythium-polymeer batterijenset. De stedeling krijgt een autonomie van minstens 180km terwijl de gezinsberline tussen herlaadbeurten meer dan 300km moet kunnen afleggen. Hoe veel uiterlijke overeenkomsten de auto's zullen vertonen met de producten van Proton, is niet uit de communicatie op te maken. Over de ambities wikkelt het bedrijf minder doekjes. Volgend jaar al moeten de eerste modellen leverbaar zijn. En tegen 2012 wil het jaarlijks 270.000 klanten vinden. De import voor de Europese markt zal gebeuren via het Nederlandse Electric Cars Europe.