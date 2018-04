Geen paniek: Autoverkoop Belgie -12%

Door: BV

Afgelopen maand maart werden in ons land 50.258 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht, dat meldt vakorganisatie Febiac. Dat aantal is 12% lager dan tijdens dezelfde maand afgelopen jaar. Daarmee toont de Belgische markt zich nog steeds meer dan behoorlijk crisis-resistent. Europa kent landen waarin de verkoop het afgelopen trimester quasi halveerde. De eerste drie maanden van 2009 telde Febiac 143.852 nieuwe auto's. Een daling van 15% ten opzichte van recordjaar 208.

Afgelopen maand werkte Renault zich met 5.804 voertuigen naar de eerste stek. Opel staat op 2 met 5.091 stuks en Ford op 3 met 4.586 wagens. Peugeot en VW staan op de daarop volgende plaatsen in de rangorde met respectievelijk 4.217 en 4.061 nieuwe wagens. Citroën valt voor het eerst sinds tijden uit de top vijf, zij het nipt, met 4.006 auto's.

De markt van bedrijfsvoertuigen kent een sterkere achteruitgang. Zo werden er 19% minder lichte en zware (+ 16 ton MTM) bedrijfsvoertuigen ingeschreven. Ook de cijfers voor de eerste drie maanden samen zijn van die grootteorde. De motormarkt heeft dan weer een opmerkelijk goede maand maart achter de rug, vind men bij de vakorganisatie. Meer dan 3000 nieuwe gemotoriseerde twee-, drie- of vierwielers werden in het verkeer gebracht, dat zijn er bijna 5% meer dan een jaar geleden. Het verlies voor het eerste trimester blijft daardoor beperkt tot zowat 8%.