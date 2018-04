Hyundai Nuvis Concept voor NY

Door: BV

Volgende week opent het Autosalon van New York de deuren en dat betekent dat enkele autoconstructeurs nog net tijd hebben om een teaser de wereld in te sturen. Hyundai zal in the Big Apple de Nuvis Concept voorstellen. Dat is de voorbode van een nieuwe Cross-over van het merk voor de Amerikaanse markt. Het lijnenspel is dan ook in het Californische Design Center van de autobouwer ontstaan. Behalve z'n meer compacte afmetingen moeten dynamische lijnen én twee enorme vleugeldeuren de aandacht op het project vestigen. Meer details onthullen de Koreanen nog niet.