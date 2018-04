SsangYong C200 is compacte SUV

Door: BV

SsangYong balanceert op de rand van het faillisement, maar dat weerhoudt de ontwikkelingsafdeling van het bedrijf er niet van nieuwe producten op de kalender te zetten. Op het Autosalon van Seoul heeft het bedrijf de C200 onthuld. Dat is een compacte SUV in de 4,4m-klasse, zeg maar het segment van de Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Ford Kuga en VW Tiguan. Het lijnenspel is van de hand van grootmeester Giugiaro.

Onder de kap zit een nieuwe tweeliter dieselcentrale of een 1.8l turbo benzinemotor, waarvan de details vooralsnog ontbreken. SsangYong heeft nog even tijd om die te verzamelen want de creatie gaat pas in de tweede jaarhelft in productie. Tegen eind 2010 staat export naar Europa op het programma. En helemaal in lijn met de heersende Eco-trend hoort er ook een hybridevariant van op de markt te komen.